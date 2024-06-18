Саратовская балерина выиграла специальную премию международного конкурса в Турции

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Ведущая солистка балетной труппы Саратовского академического театра оперы и балета Алёна Таценко стала обладателем специальной премии ТЮРКСОЙ VI Стамбульского международного конкурса артистов балета. Конкурсный номер современной хореографии для Алёны поставила саратовский хореограф Диана Вайлова.Председатель жюри конкурса - Джэ Гын Пак, вице-председатель - Сергей Усанов. Члены жюри: Эвинч Сунал, Мерич Сюмен, Инджи Куршунлу, Айсулу Токомбаева, Микаэла Виеру, Бейхан Мерфи и Тадеуш Матач.Гала-концерт и церемония награждения состоялась на сцене «Тюрк Телеком» Культурного центра имени Ататюрка.Алёна Таценко окончила Алматинское хореографическое училище им. А.В. Селезнёва в 2018 году. Работала в труппе Астраханского государственного театра оперы и балета. В 2022 году была принята в балетную труппу Саратовского академического театра оперы и балета в качестве ведущего мастера сцены.