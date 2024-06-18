18 июня 2024 ВТОРНИК
Новости
22:49 | 18 июня
В «Туриаде» ПФО впервые участвуют спортсмены из центральной России
21:54 | 18 июня
Парк Юрия Лужкова принял спортсменов со всей страны на фестивале экстремального спорта The BOWL
17:30 | 18 июня
Умная техника из Саратова показала экстра-точную фасовку конфет на международной выставке
16:30 | 18 июня
Саратовцы могут зажечь свою «Свечу памяти»
15:55 | 18 июня
Более 500 книг собрали саратовцы для городской библиотеки Сватовского района
14:00 | 18 июня
В Саратовской области впервые браконьер получил реальный срок
13:00 | 18 июня
Удаление аварийных деревьев – вопрос безопасности граждан
12:00 | 18 июня
Дуб из Дьяковского леса признан старовозрастным деревом России
11:00 | 18 июня
Саратовская балерина выиграла специальную премию международного конкурса в Турции
10:00 | 18 июня
Саратовских писателей приглашают в литературные резиденции
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
Подробнее
Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
Подробнее
Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
Подробнее
Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
Подробнее
В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
Подробнее
В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
Подробнее
Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
Подробнее
Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
Подробнее
В Саратове появился новый символ культурного наследия
Подробнее

Саратовская балерина выиграла специальную премию международного конкурса в Турции

Новости
Саратовская балерина выиграла специальную премию международного конкурса в Турции


Ведущая солистка балетной труппы Саратовского академического театра оперы и балета Алёна Таценко стала обладателем специальной премии ТЮРКСОЙ VI Стамбульского международного конкурса артистов балета. Конкурсный номер современной хореографии для Алёны поставила саратовский хореограф Диана Вайлова.

Председатель жюри конкурса - Джэ Гын Пак, вице-председатель - Сергей Усанов. Члены жюри: Эвинч Сунал, Мерич Сюмен, Инджи Куршунлу, Айсулу Токомбаева, Микаэла Виеру, Бейхан Мерфи и Тадеуш Матач.

Гала-концерт и церемония награждения состоялась на сцене «Тюрк Телеком» Культурного центра имени Ататюрка.

Алёна Таценко окончила Алматинское хореографическое училище им. А.В. Селезнёва в 2018 году. Работала в труппе Астраханского государственного театра оперы и балета. В 2022 году была принята в балетную труппу Саратовского академического театра оперы и балета в качестве ведущего мастера сцены.