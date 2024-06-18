18 июня 2024 ВТОРНИК
Новости
22:49 | 18 июня
В «Туриаде» ПФО впервые участвуют спортсмены из центральной России
21:54 | 18 июня
Парк Юрия Лужкова принял спортсменов со всей страны на фестивале экстремального спорта The BOWL
17:30 | 18 июня
Умная техника из Саратова показала экстра-точную фасовку конфет на международной выставке
16:30 | 18 июня
Саратовцы могут зажечь свою «Свечу памяти»
15:55 | 18 июня
Более 500 книг собрали саратовцы для городской библиотеки Сватовского района
14:00 | 18 июня
В Саратовской области впервые браконьер получил реальный срок
13:00 | 18 июня
Удаление аварийных деревьев – вопрос безопасности граждан
12:00 | 18 июня
Дуб из Дьяковского леса признан старовозрастным деревом России
11:00 | 18 июня
Саратовская балерина выиграла специальную премию международного конкурса в Турции
10:00 | 18 июня
Саратовских писателей приглашают в литературные резиденции
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
Подробнее
Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
Подробнее
Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
Подробнее
Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
Подробнее
В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
Подробнее
В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
Подробнее
Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
Подробнее
Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
Подробнее
В Саратове появился новый символ культурного наследия
Подробнее

Саратовских писателей приглашают в литературные резиденции

Новости
Саратовских писателей приглашают в литературные резиденции

В Северо-Кавказском федеральном округе — пос. Домбай с 3 по 23 августа 2024 года принимаются работы в жанре реализма, посвящённые фольклору, культуре, природе и особенностям регионов и национальных республик России.

К рассмотрению принимаются ранее неопубликованные романы и повести (16+) объемом от 8 до 15 авторских листов в жанрах «реализм», «магический реализм». Элементы фантастики, фэнтези и мистики допустимы. Готовность произведения к публикации должна составлять не менее 50%, а права на текст — принадлежать автору в полном объеме. В случае 100%-й готовности произведение предоставляется полностью. Подать заявку можно до 30 июня на сайте: https://aspi-russia.ru/contests/literaturnye-rezidenczii-dombay-2/.

В Приволжском федеральном округе — г. Самара с 3 по 23 августа 2024 года для авторов научной фантастики и фэнтези для читателей от 12 лет.

Участники конкурса должны представить подробный синопсис и отрывок произведения объемом от 2 до 6 а.л. (до 250 тыс. знаков). Готовность произведения к публикации должна составлять не менее 70%, а права на текст — принадлежать автору в полном объеме. В случае 100%-й готовности произведение предоставляется полностью.

Прием заявок продлится до 30 июня на сайте: https://aspi-russia.ru/contests/literaturnye-rezidenczii-samara/.