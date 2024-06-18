Саратовских писателей приглашают в литературные резиденции

просмотров: 139

В Северо-Кавказском федеральном округе — пос. Домбай с 3 по 23 августа 2024 года принимаются работы в жанре реализма, посвящённые фольклору, культуре, природе и особенностям регионов и национальных республик России.К рассмотрению принимаются ранее неопубликованные романы и повести (16+) объемом от 8 до 15 авторских листов в жанрах «реализм», «магический реализм». Элементы фантастики, фэнтези и мистики допустимы. Готовность произведения к публикации должна составлять не менее 50%, а права на текст — принадлежать автору в полном объеме. В случае 100%-й готовности произведение предоставляется полностью. Подать заявку можно до 30 июня на сайте: https://aspi-russia.ru/contests/literaturnye-rezidenczii-dombay-2/.В Приволжском федеральном округе — г. Самара с 3 по 23 августа 2024 года для авторов научной фантастики и фэнтези для читателей от 12 лет.Участники конкурса должны представить подробный синопсис и отрывок произведения объемом от 2 до 6 а.л. (до 250 тыс. знаков). Готовность произведения к публикации должна составлять не менее 70%, а права на текст — принадлежать автору в полном объеме. В случае 100%-й готовности произведение предоставляется полностью.Прием заявок продлится до 30 июня на сайте: https://aspi-russia.ru/contests/literaturnye-rezidenczii-samara/.