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В центре Энгельса вводится ограничение движения для транспорта

Новости
В центре Энгельса вводится ограничение движения для транспорта


В Энгельсе на участке улицы Тельмана от улицы Маяковского до улицы Красноармейская с 8:00 18 июня вводится временное ограничение движения и стоянки транспортных средств. Меры вводятся в связи с проведением ремонтных работ на данном участке улицы (на основании распоряжения комитета жилищно-коммунального хозяйства, топливно-энергетического комплекса, транспорта и связи администрации Энгельсского муниципального района от 14 июня 2024 год № 64 «О введении режима временного ограничения движения и стоянки транспортных средств в связи с проведением ремонтных работ»). Ограничительные меры продлятся до 20:00 19 июня.

Ограничения для транспорта могут привести к отклонениям от установленного расписания движения транспортных средств и установленного пути следования по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок пригородного сообщения направления «Саратов – Энгельс».