Студенты саратовских колледжей получили гран-при «Российской студенческой весны»

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В Ставрополе состоялась торжественная Церемония закрытия XXXII Всероссийского фестиваля «Российская студенческая весна» профессиональных образовательных организаций.В 2024 году фестиваль прошел в рамках Года семьи. Конкурсная программа включала 10 направлений: «Региональная программа», «Вокальное», «Инструментальное», «Танцевальное», «Театральное», «Оригинальный жанр», «Мода», «Медиа», «Видео», «Арт».Участниками фестиваля стали 2 000 студентов из 70 регионов России.По итогам фестиваля обладателями Гран-при по творческим направлениям от Саратовской области стали:«Видео» - Ирина Фурсова (Профессионально-педагогический колледж СГТУ им. Гагарина );«Оригинальный жанр» – «Рок-стайл» (Губернаторский колледж).Каждый победитель получит премию в размере 100 000 рублей.По итогам общекомандного зачета Саратовская область заняла III место.Гран-при завоевал Ставропольский край.