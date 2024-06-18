Студенты саратовских колледжей получили гран-при «Российской студенческой весны»
В Ставрополе состоялась торжественная Церемония закрытия XXXII Всероссийского фестиваля «Российская студенческая весна» профессиональных образовательных организаций.
В 2024 году фестиваль прошел в рамках Года семьи. Конкурсная программа включала 10 направлений: «Региональная программа», «Вокальное», «Инструментальное», «Танцевальное», «Театральное», «Оригинальный жанр», «Мода», «Медиа», «Видео», «Арт».
Участниками фестиваля стали 2 000 студентов из 70 регионов России.
По итогам фестиваля обладателями Гран-при по творческим направлениям от Саратовской области стали:
«Видео» - Ирина Фурсова (Профессионально-педагогический колледж СГТУ им. Гагарина );
«Оригинальный жанр» – «Рок-стайл» (Губернаторский колледж).
Каждый победитель получит премию в размере 100 000 рублей.
По итогам общекомандного зачета Саратовская область заняла III место.
Гран-при завоевал Ставропольский край.