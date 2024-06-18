В областном трехстороннем соглашении будет сделан акцент на поддержку участников СВО и многодетных семей

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В Саратовской области начались консультации по подготовке проекта соглашения между Правительством Саратовской области, Федерацией профсоюзных организаций и региональным Союзом товаропроизводителей и работодателей на очередной трехлетний период с 2025 по 2027 гг. Работа над проектом соглашения будет вестись до сентября этого года.Напоминаем, основные задачи областного трехстороннего соглашения – повышение уровня оплаты труда работников, создание достойных рабочих мест, обеспечение потребности экономики в квалифицированных кадрах, обеспечение эффективной занятости жителей региона, поддержка семейных ценностей.«В новом соглашении особый акцент будет сделан на меры поддержки для определенных категорий работников и их семей. Например, во взаимодействии с социальными партнерами – профсоюзами и работодателями – планируется включить обязательства по льготам участникам специальной военной операции и членам их семей, по развитию корпоративных практик по поддержке работников с семейными обязанностями, в том числе многодетных», – прокомментировали в министерстве труда и социальной защиты области.В настоящее время в системе социального партнерства области действуют 167 соглашений – 2 региональных, 41 территориальное, 15 областных отраслевых, 109 территориальных отраслевых. Коллективно-договорными отношениями охвачено 65% от среднесписочной численности работающих, или 377,2 тыс. человек.