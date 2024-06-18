Инвестиционная карта региона вошла в топ лучших по России

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Национальная ассоциация агентств инвестиций и развития представила итоги ведения региональных инвестиционных карт. Оценивалось качество занесенной на ресурс информации, ее актуальность и полнота.Как отметили эксперты, только 32 региона страны имеют качественную инвестиционную карту. В их числе и Саратовская область. В целом по России качество наполнения за текущий год улучшилось на 14%.Саратовская область представлена и на инвестиционной карте РФ. В настоящее время на нее добавлены сведения о более чем 300 свободных площадках под инвестпроекты. Одним из новшеств стала визуализация – теперь инвестор, воспользовавшись инвесткартой, может посмотреть, как выглядит площадка. Также доступна информация о мерах поддержки, полезных ископаемых, инженерной и транспортной инфраструктуре, тарифах.«Совместная работа министерства, Корпорации развития и муниципальных районов позволила создать качественный продукт, благодаря которому инвесторы могут подобрать площадку под свой проект. Инвесткарта помогает презентовать регион, ускорить принятие инвестором решения о реализации проекта. Будем продолжать развивать этот ресурс в соответствии со всеми рекомендациями», - отметил министр инвестиционной политики Александр Марченко.Напомним, ранее Инвестиционный портал Саратовской области был также отмечен среди лучших по стране.