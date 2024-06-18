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Новый памятник природы в Лысых Горах займет 542 гектара

Новости
Новый памятник природы в Лысых Горах займет 542 гектара


Министерство природных ресурсов и экологии Саратовской области провело пресс-выезд в Лысогорский район для наблюдения за работой ученых из Саратовского университета имени Н.Г. Чернышевского. Они готовят для министерства обоснование для признания данной территории особо охраняемой. Работу ученых увидели и саратовские журналисты. В тот момент ученые делали описание крепких старовозрастных дубов, а также показали небольшой карьер, где сотни лет назад протекала река, и где теперь можно увидеть ходы древних донных животных.

«В новый памятник природы входит не только нагорный лесной массив, но и несколько типов геосистем. Включена пойма реки Медведицы, ее террасы, сам Лысогорский массив. Это все является большим ядром экологического каркаса природного Лысогорского района», - рассказал ученый из географического факультета СГУ Александр Неврюев.

Площадь ООПТ составляет 542,2 га. Причем площадь памятника природы может расширяться, как на север, так и на юг.

По словам ученого, именно в этой местности произрастают более 10 видов краснокнижных растений, которые входят не только в Красную Книгу Саратовской области, но и Красную Книгу РФ: рябчик русский, прострел луговой, прострел раскрытый, ирис карликовый и многие другие.

«Основная цель создания новой особо охраняемой природной территории состоит в сохранении уникального природного ландшафта. ООПТ находится рядом с населенным пунктом, возникает беспорядочная рекреация, постепенные застройки, а здесь леса и нетронутая пойма реки Медведицы и ее нужно сохранять», - уточнил министр природных ресурсов и экологии Саратовской области Константин Доронин.

На территории нашей области создана система особо охраняемых природных территорий, которые включают в себя 96 ООПТ, в том числе 3 особо охраняемые природные территории федерального значения – «Национальный парк «Хвалынский», «Государственный природный заказник «Саратовский» и «Национальный парк «Дьяковский лес», 89 регионального значения, 4 местного значения. Общая площадь всех ООПТ составляет более 184 тысяч гектаров.