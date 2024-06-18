Стартовал всероссийский флешмоб «Песни о родной стране»

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Всероссийский флешмоб «Песни о родной стране», направленный на патриотическое воспитание молодёжи, проходит с 12 по 30 июня в рамках межведомственного культурно-образовательного проекта «Культура для школьников». Его цель – объединить молодёжь страны, дать ей возможность заявить о себе и своём отношении к Родине.Участникам необходимо записать видеоролик с исполнением одной из песен о России и сделать публикацию этого выступления в своих личных кабинетах на портале Культурадляшкольников.РФ с предоставлением ссылки на Яндекс.Диск.По итогам флешмоба члены жюри выберут 50 лучших работ, которые будут опубликованы на портале.