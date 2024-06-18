Саратовские спортсмены – чемпионы Игр БРИКС

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В завершающий день соревнований в Центре гребных видов спорта в Казани спортсменки саратовского областного центра спортивной подготовки, воспитанницы спортивной школы олимпийского резерва по гребному спорту - Валентина Плаксина, Марина Рубцова, Елизавета Крылова, Виолетта Зинина в составе сборной команды нашей страны в дисциплине восьмерка с рулевым (W8+) завоевали золотые медали Игр.В финальном заезде у мужчин в дисциплине восьмерка с рулевым в составе сборной страны также выступил Роман Ломачев. В яркой борьбе в копилке спортсмена серебряная медаль Игр БРИКС.15 июня саратовские спортсменки Валентина Плаксина и Марина Рубцова в экипаже с Екатериной Гладковой и Екатериной Севостьяновой стали победителями среди женщин в четверке без рулевого на дистанции 2000 метров.А в финальном заезде у мужчин в дисциплине четверка без рулевого на дистанции 2000 метров саратовец Роман Ломачев в экипаже с Ильей Ивановым, Иваном Кладовым и Алексеем Воробьевым завоевали золотые медали.Золотую медаль в каратэ завоевала спортсменка саратовского областного центра спортивной подготовки, воспитанница спортивной школы олимпийского резерва им. С.Р. Ахмерова Александра Мешкова.