Состоялась церемония прощания с Героем России Василием Работой

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Заслуженный летчик-испытатель СССР ушел из жизни в возрасте 93-х лет.На панихиду по Герою России, который отдал небу более полувека, вместе с его родными и близкими пришли члены областного Правительства, депутаты областной и городской Думы, представители ветеранских и общественных организаций, участники СВО, товарищи и коллеги по Саратовскому авиационному заводу.«Василий Григорьевич был легендой. Он связал судьбу с небом. И до последнего дня был предан своей профессии, своей стране. Таким мы все его запомним», - отметил глава заксобрания Михаил Исаев (фракция «Единая Россия») и выразил соболезнования родным Героя России от лица всего депутатского корпуса.«Василий Григорьевич, каждый раз испытывая самолеты, совершал настоящий подвиг. О его жизненном и профессиональном пути можно написать целую книгу. Сегодня мы отдаем ему дань уважения и воинские почести в соответствии с его званием и заслугами перед родиной», - подчеркнул руководитель аппарата Губернатор области Игорь Пивоваров.Со словами соболезнования также выступили ветеран СВО, майор запаса Дмитрий Лыгин, участник СВО, гвардии майор, летчик Сергей Силкин и другие участники церемонии прощания.