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Участники пресс-тура стали свидетелями проводимой в ЛОР-отделении детской больницы операции

Новости
Участники пресс-тура стали свидетелями проводимой в ЛОР-отделении детской больницы операции

Саратовские журналисты побывали в реконструированном корпусе Саратовской областной детской клинической больницы.

В приемном отделении благодаря реконструкции удалось развести потоки плановых и экстренных маленьких пациентов, что немаловажно для такого лечебного учреждения. Представители средств массовой информации побывали в отделениях, осмотрели палаты, игровые и зоны комфортного пребывания. Смогли побывать в процедурных и малых операционных, а в ЛОР-отделении стали свидетелями операции и процедуры.

Благодаря реконструкции в рамках национального проекта «Здравоохранение», инициированного Президентом РФ Владимиром Путиным, вместо старого трехэтажного здания 30-х годов возведен новый современный семиэтажный корпус, площадь которого в четыре раза больше. Маленькие пациенты размещаются в просторных, светлых палатах, рассчитанных на 3-4 человека. Каждая палата оснащена комнатами гигиены. Есть отдельные комфортные палаты для детей-инвалидов.

Напомним, за помощью в создании современного детского медицинского центра жители обращались к Вячеславу Володину. Их просьба была поддержана, реконструкция проходила под непосредственным контролем губернатора Романа Бусаргина.

«В здании работают девять клинических отделений, оснащенных современным оборудованием, персонал насчитывает более 700 человек. Для транспортировки маленьких пациентов активно используется санавиация. В больнице работает кафедра детских болезней лечебного факультета. Созданы все условия для комфортного пребывания и скорейшего выздоровления», - рассказала главный врач Наталья Троицкая.