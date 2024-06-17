В Москве на главном туристичеком форуме презентовали саратовский тур выходного дня «Сила притяжения»

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Тур выходного дня «Сила притяжения» представляет собой туристическую программу с посещением достопримечательных мест Саратовской области, связанных с первым космонавтом планеты Юрием Гагариным.Тур разработан авторским коллективом в составе двух туроператоров Саратовской области ООО «Золотая вязь», ООО «Супер туроператор» и Туристским информационным центром Саратовской области при поддержке министерства культуры Саратовской области.Программа тура рассчитана на 2 дня и 3 ночи, включает в себя посещение Народного музея Юрия Гагарина, выставки «Дорога в космос» Саратовского областного музея краеведения, гастрономический обед «по-гагарински» с видом на Саратовский мост, аэроклуб им. Ю.А. Гагарина, а также Парк покорителей космоса.9 марта 2024 года в рамках празднования 90-летия со дня рождения Юрия Гагарина данная программа была презентована в Парке покорителей космоса на месте приземления спускаемого аппарата. Тур был запущен в реализацию.3-5 апреля по данному туру состоялся тест-драйв проекта «Медиаразведка» от федерального сервиса бронирования путешествий ТУТУ - представители федеральных изданий, блогеры и журналисты. В Саратовскую область приехали РИА Новости, Вокруг света, Газета.Ру, Моя планета, бортовой журнал авиакомпании «Россия» и блогеры с многомиллионными охватами в социальных сетях (BEZгида || маршруты от Олега Меркурьева, Глеба и зрелищ, Города Побродимы, Путешествия с фотокамерой). По итогам вышли многочисленные публикации.11-12 апреля в рамках блог-тура продюсерского центра «Инсайт Люди» (проект Газпром Медиа Холдинг) на День космонавтики тест-драйв провели блогеры с миллионными охватами из Самары, Воронежа, Нижнего Новгорода, Москвы, Екатеринбурга и Петропавловск-Камчатского.«Тур выходного дня ориентирован на туристов из других регионов РФ, планируется присвоить данному маршруту статус Национального маршрута РФ. Ожидается значительное влияние проекта на качество жизни жителей региона. Мы ждём развитие туризма и привлечение новых туристов, интересующихся космосом и историей Юрия Гагарина. Проект безусловно приведёт к повышению узнаваемости региона и его достопримечательностей, связанных с космосом. С этим связана популяризация науки и космических исследований среди молодежи и школьников. Мы работаем над сохранением и изучением исторического наследия, связанного с космосом и Юрием Гагариным. Все в целом даст новый витое раскрытия туристической привлекательности региона», - рассказала директор Саратовского ТИЦ Наталья Шустикова.