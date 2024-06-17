17 июня 2024 ПОНЕДЕЛЬНИК
Новости
10:00 | 17 июня
В Москве на главном туристичеком форуме презентовали саратовский тур выходного дня «Сила притяжения»
09:00 | 17 июня
ТЮЗ Киселева завершает 106-й театральный сезон самой интригующей премьерой сезона
15:00 | 14 июня
«Мобильные» бригады доставили почти 8 тысяч жителей области на плановую диспансеризацию
14:00 | 14 июня
В успешном развитии сыроварни предпринимателю помогают меры господдержки
13:00 | 14 июня
Полномочный представитель Президента РФ в ПФО поздравил с Курбан-байрамом саратовцев
12:48 | 14 июня
Соглашение о взаимодействии подписали Минпромторг России, METEOR Lift и НПП «Итэлма»
12:00 | 14 июня
В поликлинике Областного клинического кардиологического диспансера установят оборудование экспертного класса
11:00 | 14 июня
На Играх БРИКС разыграют первые комплекты медалей
10:00 | 14 июня
Кудеярову пещеру, утес Степана Разина, Змеевы горы представили саратовцы на выставке «Россия»
09:00 | 14 июня
489 многоквартирных домов области участвовали в проекте День собственника
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
Подробнее
Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
Подробнее
Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
Подробнее
Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
Подробнее
В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
Подробнее
В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
Подробнее
Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
Подробнее
Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
Подробнее
В Саратове появился новый символ культурного наследия
Подробнее

ТЮЗ Киселева завершает 106-й театральный сезон самой интригующей премьерой сезона

Новости / Культура
ТЮЗ Киселева завершает 106-й театральный сезон самой интригующей премьерой сезона

20 и 21 июня в Саратовском ТЮЗе пройдет самая интригующая премьера нынешнего театрального сезона – эгокомедия «Без ума от горя» (16+) по известной всем со школьных времен комедии Александра Грибоедова.

Режиссер постановки – Максим Меламедов, главный режиссер Стерлитамакского русского драматического театра, лауреат российских и международных театральных премий. «Начиная работу над каким-либо произведением, режиссеры, художники хотят стряхнуть с него пыль. На «Горе от ума» пыли собралось столько, что ее просто необходимо сдувать. Сегодня нужно дать прочитать людям эту историю как-то по-иному, иначе это будет музей», – рассказал Максим Меламедов.

Новый спектакль ТЮЗа Киселева – это классический грибоедовский текст, персонажи, историческая эпоха и в то же время абсолютно современные и острые ритмы и чувства. Это своеобразная игра с текстом, попытка переосмыслить классику, не меняя слов, а глядя на нее через призму современной реальности.

Постановка готовится при поддержке федерального проекта «Культура малой Родины».

19 июня перед началом предпремьерного показа пройдет пресс-конференция по спектаклю, на которой можно задать свои вопросы режиссеру постановки Максиму Меламедову. А после показа – принять участие в обсуждении премьерной постановки с одним из ведущих театральных критиков России Павлом Рудневым.