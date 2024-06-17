ТЮЗ Киселева завершает 106-й театральный сезон самой интригующей премьерой сезона

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20 и 21 июня в Саратовском ТЮЗе пройдет самая интригующая премьера нынешнего театрального сезона – эгокомедия «Без ума от горя» (16+) по известной всем со школьных времен комедии Александра Грибоедова.Режиссер постановки – Максим Меламедов, главный режиссер Стерлитамакского русского драматического театра, лауреат российских и международных театральных премий. «Начиная работу над каким-либо произведением, режиссеры, художники хотят стряхнуть с него пыль. На «Горе от ума» пыли собралось столько, что ее просто необходимо сдувать. Сегодня нужно дать прочитать людям эту историю как-то по-иному, иначе это будет музей», – рассказал Максим Меламедов.Новый спектакль ТЮЗа Киселева – это классический грибоедовский текст, персонажи, историческая эпоха и в то же время абсолютно современные и острые ритмы и чувства. Это своеобразная игра с текстом, попытка переосмыслить классику, не меняя слов, а глядя на нее через призму современной реальности.Постановка готовится при поддержке федерального проекта «Культура малой Родины».19 июня перед началом предпремьерного показа пройдет пресс-конференция по спектаклю, на которой можно задать свои вопросы режиссеру постановки Максиму Меламедову. А после показа – принять участие в обсуждении премьерной постановки с одним из ведущих театральных критиков России Павлом Рудневым.