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«Мобильные» бригады доставили почти 8 тысяч жителей области на плановую диспансеризацию

Новости
«Мобильные» бригады доставили почти 8 тысяч жителей области на плановую диспансеризацию


В Год семьи, объявленный Президентом России Владимиром Путиным, забота о старшем поколении является одним из приоритетных направлений работы регионального министерства труда и социальной защиты.

Комплексные центры социального обслуживания населения области продолжают доставлять пожилых людей, проживающих в отдаленных населенных пунктах области, на плановые медицинские осмотры в районные медучреждения.

Выезды осуществляются с помощью службы «мобильных» в рамках реализации национального проекта Президента Владимира Путина «Демография».

Так, например, в Новоузенском районе возможностью прохождения диспансеризации воспользовались жители поселка Алексеевка. А на плановые медосмотры в Ровенскую районную больницу отправились пенсионеры из села Кочетное.

«С начала года «мобильными» бригадами на плановую диспансеризацию уже доставлено 7,9 тысячи жителей нашей области. Благодаря совместной работе медиков и социальных работников пенсионеры своевременно проходят все необходимые обследования и с комфортом посещают медицинские учреждения. Забота о здоровье и благополучии пожилых людей – это значимый вклад в продление активного долголетия, а также счастливую и продолжительную жизнь нашего старшего поколения», - отметила заместитель министра Светлана Савочкина.

Напомним, что воспользоваться мерой поддержки могут жители Саратовской области старше 65 лет, проживающие в сельской местности.