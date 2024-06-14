В успешном развитии сыроварни предпринимателю помогают меры господдержки

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Ольга Корабельникова занимается производством натуральных сыров. В развитии бизнеса — сыроварни «Счастливый сыр» ей оказывает поддержку Центр «Мой бизнес» в рамках нацпроекта Президента Владимира Путина «Малое и среднее предпринимательство».«Мы ценители сыров. Во время пандемии мы вдохновились идеей начать варить сыр в домашних условиях, используя обыкновенную кухонную утварь. Этот процесс настолько нас увлек, что мы стали делиться своими изделиями с друзьями и близкими, и они, в свою очередь, стали рекомендовать их знакомым. Так нам начали поступать заказы. Поняв, что для ведения своего дела дома варить сыр неудобно, мы приняли решение арендовать помещение и приобрести необходимое оборудование», - рассказала Ольга.Сейчас ассортимент собственного магазина насчитывает более 40 видов сыров, которые пользуются популярностью у саратовцев.«На пути к успеху нашего бизнеса нам было необходимо решить непростые вопросы, связанные с приобретением оборудования и организацией поставок. Как и многие предприниматели на старте своего дела, мы столкнулись с первоначальными трудностями, но благодаря труду и господдержке мы достигли устойчивого производства», - отметила предприниматель.Ольга Корабельникова активно пользуется поддержкой, которая доступна всем предпринимателям региона«Центр «Мой бизнес» оказал нам неоценимую помощь в продвижении нашего бренда. Благодаря его содействию, мы смогли провести успешные маркетинговые кампании, включая печать полиграфической продукции и размещение рекламы на радио. Кроме того, Региональный центр инжиниринга помог нам с оформлением важной документации, такой как система ХАССП, что существенно упростило нашу работу. Мы также активно участвуем в различных семинарах, организованных Центром «Мой бизнес», на них мы не только получаем новые знания, но и узнаем полезные инсайты в бизнес-сфере. Меры поддержки Центра «Мой бизнес» в том числе и консультационные, оказываемые сотрудниками оперативно и эффективно, помогают нам не только значительно увеличить узнаваемость бренда и привлечь новых клиентов, но и грамотно вести бизнес», - поделилась предприниматель.