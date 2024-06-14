Полномочный представитель Президента РФ в ПФО поздравил с Курбан-байрамом саратовцев

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Уважаемые жители Приволжского федерального округа!Поздравляю всех верующих с праздником Курбан-байрам!Этот праздник – символ веры и духовного единения. Он обращает к милосердию, взаимопомощи, терпению и справедливости. Духовные ценности, которые лежат в его основе, близки представителям разных конфессий и высоко значимы для нашей многонациональной большой страны.Пусть Курбан-байрам принесет в каждый дом радость и душевное спокойствие. Желаю вам здоровья и семейного благополучия!Игорь Комаров