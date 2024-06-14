14 июня 2024 ПЯТНИЦА
Новости
15:00 | 14 июня
«Мобильные» бригады доставили почти 8 тысяч жителей области на плановую диспансеризацию
14:00 | 14 июня
В успешном развитии сыроварни предпринимателю помогают меры господдержки
13:00 | 14 июня
Полномочный представитель Президента РФ в ПФО поздравил с Курбан-байрамом саратовцев
12:48 | 14 июня
Соглашение о взаимодействии подписали Минпромторг России, METEOR Lift и НПП «Итэлма»
12:00 | 14 июня
В поликлинике Областного клинического кардиологического диспансера установят оборудование экспертного класса
11:00 | 14 июня
На Играх БРИКС разыграют первые комплекты медалей
10:00 | 14 июня
Кудеярову пещеру, утес Степана Разина, Змеевы горы представили саратовцы на выставке «Россия»
09:00 | 14 июня
489 многоквартирных домов области участвовали в проекте День собственника
22:46 | 13 июня
Приз имени Юрия Лужкова получат самые яркие спортсмены на фестивале The BOWL
18:00 | 13 июня
С начала года саратовские пожарные спасли свыше 800 человек
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
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Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
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Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
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Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
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В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
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В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
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Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
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Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
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В Саратове появился новый символ культурного наследия
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Полномочный представитель Президента РФ в ПФО поздравил с Курбан-байрамом саратовцев

Новости
Полномочный представитель Президента РФ в ПФО поздравил с Курбан-байрамом саратовцев

Уважаемые жители Приволжского федерального округа!
Поздравляю всех верующих с праздником Курбан-байрам!
Этот праздник – символ веры и духовного единения. Он обращает к милосердию, взаимопомощи, терпению и справедливости. Духовные ценности, которые лежат в его основе, близки представителям разных конфессий и высоко значимы для нашей многонациональной большой страны.
Пусть Курбан-байрам принесет в каждый дом радость и душевное спокойствие. Желаю вам здоровья и семейного благополучия!

Игорь Комаров