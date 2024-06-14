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В поликлинике Областного клинического кардиологического диспансера установят оборудование экспертного класса

Новости
Новый магнитно-резонансный томограф Областной кардиодиспансер получил в рамках федерального проекта модернизации первичного звена здравоохранения нацпроекта «Здравоохранение», инициированного Президентом РФ Владимиром Путиным.

Сейчас полным ходом идут работы по подготовке помещений для размещения нового высокотехнологичного оборудования. Идет замена оконных блоков и дверей, заливка стяжки пола, другие виды необходимых подготовительных работ.

«Новый магнитно-резонансный томограф позволит проводить самые сложные обследования в стандартной клинической работе. Он обеспечит медикам высокую достоверность диагностики, большое поле обзора, высокое разрешение изображений. Среди главных преимуществ для пациентов можно отметить короткое время сканирования, бесшумность, проведение обследования в более комфортном положении «с ног вперед» практически для всех процедур, доступность для людей с избыточной массой тела», – рассказал главный врач Областного клинического кардиологического диспансера Владимир Дудаков.

Ранее поликлиника, обслуживающая жителей Заводского района Саратова, не имела диагностического оборудования подобного уровня. Новый аппарат МРТ позволит оказывать необходимый объем качественной медицинской помощи прикрепленному населению, а это более 38 тысяч человек – 22 терапевтических участка.