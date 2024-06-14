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На Играх БРИКС разыграют первые комплекты медалей

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На Играх БРИКС разыграют первые комплекты медалей


Первыми на старты Игр вышли наши гребцы. По итогу квалификационных заездов саратовские спортсменки Валентина Плаксина в паре с Мариной Рубцовой в двойке без рулевого на дистанции 2000 метров стали первыми и вышли в финал.

Кроме того, Роман Ломачев в паре с Алексеем Воробьевым из Калуги стали вторыми в двойке без рулевого на дистанции 2000 метров и также заработали путевку в финальный заезд.

Болеем за гребцов и желаем им удачи в финале! Следить за прямой трансляцией из Казани можно по ссылке (https://vk.com/video-214202629_456239359).