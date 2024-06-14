14 июня 2024 ПЯТНИЦА
Новости
11:00 | 14 июня
На Играх БРИКС разыграют первые комплекты медалей
10:00 | 14 июня
Кудеярову пещеру, утес Степана Разина, Змеевы горы представили саратовцы на выставке «Россия»
09:00 | 14 июня
489 многоквартирных домов области участвовали в проекте День собственника
22:46 | 13 июня
Приз имени Юрия Лужкова получат самые яркие спортсмены на фестивале The BOWL
18:00 | 13 июня
С начала года саратовские пожарные спасли свыше 800 человек
17:00 | 13 июня
В Аткарске инвестор наладил производство чехлов для мебели
16:30 | 13 июня
Общество "Знание" организовало День единых действий
15:30 | 13 июня
Голосуйте за саратовцев на конкурсе «Молодой промышленник года»
14:30 | 13 июня
Молодежи помогут открыть бизнес
13:00 | 13 июня
День России в Татищево отметили фестивалем национальных культур
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
Подробнее
Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
Подробнее
Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
Подробнее
Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
Подробнее
В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
Подробнее
В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
Подробнее
Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
Подробнее
Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
Подробнее
В Саратове появился новый символ культурного наследия
Подробнее

Кудеярову пещеру, утес Степана Разина, Змеевы горы представили саратовцы на выставке «Россия»

Новости
Кудеярову пещеру, утес Степана Разина, Змеевы горы представили саратовцы на выставке «Россия»

В День России, 12 июня 2024 года, научные сотрудники Исторического парка «Россия — Моя история» провели на площадке ВДНХ историко-краеведческую игру «С малой Родины моей начинается Россия». Также посетители смогли собственными руками изготовить небольшой сувенир — значок с главными символами Саратова и региона.

Напомним, что в декабре 2023 года Исторический парк познакомил гостей Международной выставки с масштабным проектом «Укек». На примере изучения средневекового города, располагавшегося в XIII-XIV вв. на южной окраине современного Саратова, участники мероприятия рассказали о многообразии археологических памятников нашего региона и об огромном научно-популярном потенциале этих объектов.

— На этот раз мы подробно познакомили посетителей грандиозного выставочного проекта «Россия» со всеми муниципальными районами нашего региона, каждый из которых славится своими уникальными достопримечательностями. Так, жители разных регионов нашей огромной страны смогли увидеть культурное и природное богатство нашей области, узнали, что она является родиной известных на весь мир писателей, художников, ученых, актеров театра и кино. Многие захотели приехать к нам в гости, чтобы своими глазами увидеть место приземления первого космонавта планеты Юрия Гагарина, цветение тюльпанной степи, Кудеярову пещеру, Змеевы горы, утес Степана Разина, Хвалынский национальный парк, прогуляться по улицам купеческих городов, — рассказал директор Исторического парка «Россия — Моя история» Дмитрий Кубанкин.