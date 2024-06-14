Кудеярову пещеру, утес Степана Разина, Змеевы горы представили саратовцы на выставке «Россия»

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В День России, 12 июня 2024 года, научные сотрудники Исторического парка «Россия — Моя история» провели на площадке ВДНХ историко-краеведческую игру «С малой Родины моей начинается Россия». Также посетители смогли собственными руками изготовить небольшой сувенир — значок с главными символами Саратова и региона.Напомним, что в декабре 2023 года Исторический парк познакомил гостей Международной выставки с масштабным проектом «Укек». На примере изучения средневекового города, располагавшегося в XIII-XIV вв. на южной окраине современного Саратова, участники мероприятия рассказали о многообразии археологических памятников нашего региона и об огромном научно-популярном потенциале этих объектов.— На этот раз мы подробно познакомили посетителей грандиозного выставочного проекта «Россия» со всеми муниципальными районами нашего региона, каждый из которых славится своими уникальными достопримечательностями. Так, жители разных регионов нашей огромной страны смогли увидеть культурное и природное богатство нашей области, узнали, что она является родиной известных на весь мир писателей, художников, ученых, актеров театра и кино. Многие захотели приехать к нам в гости, чтобы своими глазами увидеть место приземления первого космонавта планеты Юрия Гагарина, цветение тюльпанной степи, Кудеярову пещеру, Змеевы горы, утес Степана Разина, Хвалынский национальный парк, прогуляться по улицам купеческих городов, — рассказал директор Исторического парка «Россия — Моя история» Дмитрий Кубанкин.