489 многоквартирных домов области участвовали в проекте День собственника

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С 13 апреля по 13 июня во всех регионах России проходил День собственника. В рамках этого проекта в многоквартирных домах области проходили ежегодные обязательные общие собрания собственников с использованием ГИС ЖКХ. Участники собраний могли ознакомиться с повесткой, изучить материалы, проголосовать в мобильном приложении «Госуслуги.Дом» или в личном кабинете ГИС ЖКХ.По данным системы, участниками Дня собственника стали жители более 41 тысячи многоквартирных домов по всей России. В нашем регионе в рамках проекта собрания в электронной форме прошли в 489 многоквартирных домах. Жители могли ознакомиться с годовыми отчетами управляющих организаций, утвердить план работ по текущему ремонту и проголосовать по другим вопросам, вынесенным на повестку.«Управляющие организации все чаще обращают внимание на удобство использования ГИС ЖКХ при организации и проведении общих собраний собственников. Онлайн-формат позволяет жителям проголосовать в любое удобное время, автоматически подсчитать голоса и сформировать протокол. Помимо этого, благодаря системе появляется возможность участия в голосовании тех собственников, которые находятся в отъезде или не проживают по месту регистрации, что позволяет набрать необходимый кворум для принятия решений», - отметила и.о. начальника инспекции Юлия Абрамова.