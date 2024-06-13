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С начала года саратовские пожарные спасли свыше 800 человек

Новости
С начала года саратовские пожарные спасли свыше 800 человек

Провел рабочую встречу с начальником ГУ МЧС России по Саратовской области Алексеем Татаркиным. Обсуждали вопросы пожарной безопасности. На территории региона с 13 мая действует особый режим.

Ежедневно на дежурство выходят 2376 сотрудников пожарной охраны. С начала года они спасли и эвакуировали из огня и зоны задымления 822 человека. Огромная благодарность за слаженную и высокопрофессиональную работу всем, кто в числе первых прибывает на помощь нашим жителям. Это очень тяжелый труд.

В состав территориального пожарно-спасательного гарнизона входят 895 подразделений различных видов, в том числе 676 - добровольной пожарной охраны и 2 аварийно-спасательные службы. Поэтапно укрепляем их материально-техническую базу. В апреле этого года дополнительно выделяли свыше 18 млн рублей на оснащение групп по тушению лесных пожаров. В мае направили больше 30 млн рублей на увеличение окладов и компенсационных выплат сотрудникам ОГУ «Противопожарная служба Саратовской области».