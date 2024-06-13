В Аткарске инвестор наладил производство чехлов для мебели

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Производитель мягкой и корпусной мебели ООО «Король диванов» открыл в Аткарске швейный цех по производству чехлов для мебели. К завершению реализации инвестиционного проекта (2025 г.) планируется увеличить выпуск продукции до 76 000 шт.На площадке проекта инвестором проведен ремонт помещения, установлено оборудование для пошива чехлов, запущено производство. До конца года планируется расширить площадку.«Администрацией Аткарского района оказано содействие по кадровому вопросу – проводились ярмарки вакансий, информация о рабочих местах освещалась на встречах с жителями муниципальных образований, обсуждался вопрос по транспортировке работников предприятия. По проекту уже создано 50 рабочих мест, к концу реализации планируется увеличить их количество до 70», - рассказала первый замминистра инвестиционной политики области Вера Лазукина.