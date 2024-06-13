13 июня 2024 ЧЕТВЕРГ
Новости
18:00 | 13 июня
С начала года саратовские пожарные спасли свыше 800 человек
17:00 | 13 июня
В Аткарске инвестор наладил производство чехлов для мебели
16:30 | 13 июня
Общество "Знание" организовало День единых действий
15:30 | 13 июня
Голосуйте за саратовцев на конкурсе «Молодой промышленник года»
14:30 | 13 июня
Молодежи помогут открыть бизнес
13:00 | 13 июня
День России в Татищево отметили фестивалем национальных культур
12:00 | 13 июня
Балашовская выпускница получила 200 баллов по русскому языку и математике
11:06 | 13 июня
Под Саратовом отремонтировали три дороги за 425 млн рублей
10:04 | 13 июня
В Саратовской области пройдет масштабная ярмарка трудоустройства
12:18 | 12 июня
114-летний культурно-досуговый центр Пугачева обретет вторую молодость
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
Подробнее
Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
Подробнее
Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
Подробнее
Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
Подробнее
В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
Подробнее
В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
Подробнее
Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
Подробнее
Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
Подробнее
В Саратове появился новый символ культурного наследия
Подробнее

В Аткарске инвестор наладил производство чехлов для мебели

Новости
В Аткарске инвестор наладил производство чехлов для мебели


Производитель мягкой и корпусной мебели ООО «Король диванов» открыл в Аткарске швейный цех по производству чехлов для мебели. К завершению реализации инвестиционного проекта (2025 г.) планируется увеличить выпуск продукции до 76 000 шт.

На площадке проекта инвестором проведен ремонт помещения, установлено оборудование для пошива чехлов, запущено производство. До конца года планируется расширить площадку.

«Администрацией Аткарского района оказано содействие по кадровому вопросу – проводились ярмарки вакансий, информация о рабочих местах освещалась на встречах с жителями муниципальных образований, обсуждался вопрос по транспортировке работников предприятия. По проекту уже создано 50 рабочих мест, к концу реализации планируется увеличить их количество до 70», - рассказала первый замминистра инвестиционной политики области Вера Лазукина.