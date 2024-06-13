Общество "Знание" организовало День единых действий

просмотров: 92

К 12 июня общество «Знание» по всей стране подготовило просветительские мероприятия и образовательные встречи. К просветительскому марафону присоединилась и Саратовская область, объединив мероприятия в День единых действий.На площадке школы №100 Саратова прошла встреча с лекторами Российского общества «Знание». Это заслуженный мастер спорта России по кикбоксингу, чемпион мира и России, обладатель кубка мира, директор спортивного клуба VREZH FIGHT CLUB Вреж Петросян и доцент ПИУ РАНХиГС Леонид Негматов.«Стремление к знаниям и самосовершенствованию - главный боевой прием в жизни. Как спортсмены на ринге, мы должны бороться за свое развитие, ведь истинная победа заключается не только в физических навыках, но и в знаниях. День России — это праздник нашего единства и гордости за страну, это возможность на праздничных просветительских мероприятиях узнавать новое о достижениях страны. Я рад быть частью Российского общества «Знание» и делиться с молодежью тем опытом, который у меня есть», — отметил Вреж Петросян.Площадка объединила руководителей образовательных организаций Саратова, молодежь города. В онлайн-формате к лекциям присоединились представители Новоузенского, Красноармейского, Вольского, Дергачевского, Энгельсского и др. районов.