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Общество "Знание" организовало День единых действий

Новости
Общество "Знание" организовало День единых действий


К 12 июня общество «Знание» по всей стране подготовило просветительские мероприятия и образовательные встречи. К просветительскому марафону присоединилась и Саратовская область, объединив мероприятия в День единых действий.

На площадке школы №100 Саратова прошла встреча с лекторами Российского общества «Знание». Это заслуженный мастер спорта России по кикбоксингу, чемпион мира и России, обладатель кубка мира, директор спортивного клуба VREZH FIGHT CLUB Вреж Петросян и доцент ПИУ РАНХиГС Леонид Негматов.

«Стремление к знаниям и самосовершенствованию - главный боевой прием в жизни. Как спортсмены на ринге, мы должны бороться за свое развитие, ведь истинная победа заключается не только в физических навыках, но и в знаниях. День России — это праздник нашего единства и гордости за страну, это возможность на праздничных просветительских мероприятиях узнавать новое о достижениях страны. Я рад быть частью Российского общества «Знание» и делиться с молодежью тем опытом, который у меня есть», — отметил Вреж Петросян.

Площадка объединила руководителей образовательных организаций Саратова, молодежь города. В онлайн-формате к лекциям присоединились представители Новоузенского, Красноармейского, Вольского, Дергачевского, Энгельсского и др. районов.