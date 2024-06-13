Голосуйте за саратовцев на конкурсе «Молодой промышленник года»

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Началось голосование за победителя в номинации «Лучший молодой промышленник по результатам народного голосования» Всероссийской премии «Молодой промышленник года». Напомним, в топ-100 финалистов вышли два руководителя предприятий из Саратовской области:- Николай Жутаев, руководитель отдела инновационных разработок ООО «ПКФ «ЭнергоСистемы», директор «Саратовского завода механической обработки».- Сергей Верютин, генеральный директор АО «Саратовский завод РМК».По 25 июня на сайте https://mprom.site любой человек (с одного IP-адреса) может нажать «Голосовать» по одному разу в каждом из регионов, где есть финалисты из ТОП-100 Премии:1. Выберите регион2. Нажмите «Голосовать». Появится сообщение о том, что ваш голос учтен.Одновременно к оценке проектов финалистов приступило жюри. Будут определены 10 победителей, включая обладателя главного звания «Молодой промышленник года».Премия проводится Межрегиональным союзом «Клуб молодых промышленников» при поддержке Минпромторга России.