Голосуйте за саратовцев на конкурсе «Молодой промышленник года»
Началось голосование за победителя в номинации «Лучший молодой промышленник по результатам народного голосования» Всероссийской премии «Молодой промышленник года». Напомним, в топ-100 финалистов вышли два руководителя предприятий из Саратовской области:
- Николай Жутаев, руководитель отдела инновационных разработок ООО «ПКФ «ЭнергоСистемы», директор «Саратовского завода механической обработки».
- Сергей Верютин, генеральный директор АО «Саратовский завод РМК».
По 25 июня на сайте https://mprom.site любой человек (с одного IP-адреса) может нажать «Голосовать» по одному разу в каждом из регионов, где есть финалисты из ТОП-100 Премии:
1. Выберите регион
2. Нажмите «Голосовать». Появится сообщение о том, что ваш голос учтен.
Одновременно к оценке проектов финалистов приступило жюри. Будут определены 10 победителей, включая обладателя главного звания «Молодой промышленник года».
Премия проводится Межрегиональным союзом «Клуб молодых промышленников» при поддержке Минпромторга России.