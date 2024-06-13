Молодежи помогут открыть бизнес

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Программа реализуется в рамках нацпроекта Президента Владимира Путина «Малое и среднее предпринимательство».Участников ждут образовательная программа «Твой старт», которая даст возможность изучить основы предпринимательской деятельности в формате онлайн; конкурс бизнес-идей; подкасты с участием ведущих предпринимателей региона и федеральных спикеров.Также в рамках проекта пройдет форум с участием федеральных бизнес-тренеров.Зарегистрироваться на проект можно до 1 сентября по ссылке: https://goo.su/m3sgHE.Для участия необходимо пройти регистрацию на платформе МСП.РФ.