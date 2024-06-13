Молодежи помогут открыть бизнес
Центр «Мой бизнес» совместно с региональным отделением российского движения детей и молодёжи «Движение Первых» запускает проект по развитию и поддержке молодежного предпринимательства на территории Саратовской области «Мой первый бизнес».
Программа реализуется в рамках нацпроекта Президента Владимира Путина «Малое и среднее предпринимательство».
Участников ждут образовательная программа «Твой старт», которая даст возможность изучить основы предпринимательской деятельности в формате онлайн; конкурс бизнес-идей; подкасты с участием ведущих предпринимателей региона и федеральных спикеров.
Также в рамках проекта пройдет форум с участием федеральных бизнес-тренеров.
Зарегистрироваться на проект можно до 1 сентября по ссылке: https://goo.su/m3sgHE.
Для участия необходимо пройти регистрацию на платформе МСП.РФ.
Программа реализуется в рамках нацпроекта Президента Владимира Путина «Малое и среднее предпринимательство».
Участников ждут образовательная программа «Твой старт», которая даст возможность изучить основы предпринимательской деятельности в формате онлайн; конкурс бизнес-идей; подкасты с участием ведущих предпринимателей региона и федеральных спикеров.
Также в рамках проекта пройдет форум с участием федеральных бизнес-тренеров.
Зарегистрироваться на проект можно до 1 сентября по ссылке: https://goo.su/m3sgHE.
Для участия необходимо пройти регистрацию на платформе МСП.РФ.