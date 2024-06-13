День России в Татищево отметили фестивалем национальных культур

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XI фестиваль национальных культур «Мы вместе» прошел в Татищевском районе. Традиционно мероприятие проводится в День России при поддержке министерства внутренней политики и общественных отношений области в рамках государственной программы «Культура Саратовской области».«Благодаря фестивалю участники смогут прикоснуться к национальной культуре, увидеть её самобытность уникальность и многогранность. Здесь присутствуют представители региональных национально-культурных организаций, что подтверждает высокий статус фестиваля и особое уважение к нему», - отмечается в приветственном адресе министра внутренней политики и общественных отношений области Натальи Трошиной.Участники представили изделия народных промыслов, предметы быта и национальные костюмы. Гости могли попробовать блюда традиционной национальной кухни и поучаствовать в различных мастер-классах.Заключительной частью фестиваля стала яркая концертная программа с творческими номерами народных вокальных и хореографических коллективов и национально-культурных организаций региона.