13 июня 2024 ЧЕТВЕРГ
Новости
18:00 | 13 июня
С начала года саратовские пожарные спасли свыше 800 человек
17:00 | 13 июня
В Аткарске инвестор наладил производство чехлов для мебели
16:30 | 13 июня
Общество "Знание" организовало День единых действий
15:30 | 13 июня
Голосуйте за саратовцев на конкурсе «Молодой промышленник года»
14:30 | 13 июня
Молодежи помогут открыть бизнес
13:00 | 13 июня
День России в Татищево отметили фестивалем национальных культур
12:00 | 13 июня
Балашовская выпускница получила 200 баллов по русскому языку и математике
11:06 | 13 июня
Под Саратовом отремонтировали три дороги за 425 млн рублей
10:04 | 13 июня
В Саратовской области пройдет масштабная ярмарка трудоустройства
12:18 | 12 июня
114-летний культурно-досуговый центр Пугачева обретет вторую молодость
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
Подробнее
Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
Подробнее
Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
Подробнее
Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
Подробнее
В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
Подробнее
В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
Подробнее
Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
Подробнее
Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
Подробнее
В Саратове появился новый символ культурного наследия
Подробнее

Балашовская выпускница получила 200 баллов по русскому языку и математике

Новости
Балашовская выпускница получила 200 баллов по русскому языку и математике


Сегодня в Саратовской области утверждены результаты единого государственного экзамена по русскому языку и профильной математике. 11 математиков и 33 знатока русского языка смогли получить наивысший балл. Выпускнице средней образовательной школы №9 имени Петра Аркадьевича Столыпина г. Балашов. Дарье Филипповой удалось получить сразу 200 баллов по двум предметам.

Напоминаем, что для поступления на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета необходимо набрать 36 баллов по русскому языку, по математике профильного уровня – 27 баллов.