Балашовская выпускница получила 200 баллов по русскому языку и математике

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Сегодня в Саратовской области утверждены результаты единого государственного экзамена по русскому языку и профильной математике. 11 математиков и 33 знатока русского языка смогли получить наивысший балл. Выпускнице средней образовательной школы №9 имени Петра Аркадьевича Столыпина г. Балашов. Дарье Филипповой удалось получить сразу 200 баллов по двум предметам.Напоминаем, что для поступления на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета необходимо набрать 36 баллов по русскому языку, по математике профильного уровня – 27 баллов.