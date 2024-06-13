Под Саратовом отремонтировали три дороги за 425 млн рублей

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Специалисты областного минтранса публикуют фотографии объектов до ремонта и после. Средства были выделены в рамках нацпроекта Президента Владимира Путина «Безопасные качественные дороги».Все эти дороги находятся в Новобурасском районе. Одна из них – «Автоподъезд к р.п. Новые Бурасы» - ведет к районному поселку от федеральной трассы М5 «Урал» Москва-Рязань-Пенза-Самара-Уфа-Челябинск, подъезд к городу Саратов. Протяженность – 7 км.Второй объект – транзитный маршрут, ранее переданный на баланс области, - он проходит по самим Новым Бурасам по улицам: Кооперативная, Баумана, Почтовая. Эта дорога ведет к краеведческому музею, Дому культуры, почте, библиотеке, пункту полиции, налоговой, спортивной школе, Центру развития дополнительного образования, пенсионному фонду.И третий объект – обход р.п. Новые Бурасы. Он позволяет большегрузным машинам не заезжать в районный поселок.К работам подрядчик приступил еще в прошлом году, пока позволяли погодные условия. Основной ремонт был выполнен в прошлом году. Оставались работы по обустройству дорог элементами безопасности: установка знаков, сигнальных столбиков, нанесение разметки