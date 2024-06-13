В Саратовской области пройдет масштабная ярмарка трудоустройства

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Почти 400 работодателей представят порядка 10 тысяч вакантных рабочих мест 28 июня на федеральном этапе Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей».В день проведения мероприятия будет задействовано 38 площадок во всех районах области. В Саратове основной площадкой станет Саратовский государственный технический университет имени Гагарина Ю.А. Время проведения мероприятия – с 10:00 до 15:00. Кроме того, у жителей Саратова будет возможность принять участие в ярмарке летних вакансий, которая состоится 26 июня около парка «Липки» с 12:00 до 14:00.Участники ярмарки смогут не только подобрать подходящие варианты трудоустройства, но и принять участие в различных мастер-классах, профориентационных мероприятиях, узнать о подходящих вариантах переобучению по национальному проекту Президента РФ Владимира Путина «Демография».«Региональный этап всероссийского карьерного мероприятия, который прошел в апреле этого года, посетили более 7,5 тысячи жителей региона. Предложения от работодателей получили более 3,7 тысячи человек. Приглашаем на июньские карьерные мероприятия всех желающих», – рассказали в министерстве труда и социальной защиты области.