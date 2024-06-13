В Саратовской области пройдет масштабная ярмарка трудоустройства
Почти 400 работодателей представят порядка 10 тысяч вакантных рабочих мест 28 июня на федеральном этапе Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей».
В день проведения мероприятия будет задействовано 38 площадок во всех районах области. В Саратове основной площадкой станет Саратовский государственный технический университет имени Гагарина Ю.А. Время проведения мероприятия – с 10:00 до 15:00. Кроме того, у жителей Саратова будет возможность принять участие в ярмарке летних вакансий, которая состоится 26 июня около парка «Липки» с 12:00 до 14:00.
Участники ярмарки смогут не только подобрать подходящие варианты трудоустройства, но и принять участие в различных мастер-классах, профориентационных мероприятиях, узнать о подходящих вариантах переобучению по национальному проекту Президента РФ Владимира Путина «Демография».
«Региональный этап всероссийского карьерного мероприятия, который прошел в апреле этого года, посетили более 7,5 тысячи жителей региона. Предложения от работодателей получили более 3,7 тысячи человек. Приглашаем на июньские карьерные мероприятия всех желающих», – рассказали в министерстве труда и социальной защиты области.