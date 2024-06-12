12 июня 2024 СРЕДА
Новости
12:18 | 12 июня
114-летний культурно-досуговый центр Пугачева обретет вторую молодость
09:36 | 12 июня
Полномочный представитель президента РФ в ПФО поздравил саратовцев с Днем России  
18:00 | 11 июня
В Ивантеевский район поступила новая коммунальная техника
17:00 | 11 июня
Под Саратовом мостовики двигали вес 800 легковых машин
16:00 | 11 июня
Изменен режим работы МФЦ в праздничные дни
15:00 | 11 июня
Жители могут получить напрокат технические средства реабилитации
14:00 | 11 июня
В Саратове прошел обучающий семинар для имамов
13:00 | 11 июня
Лето - со спортом
12:00 | 11 июня
В Год семьи на платформе общества «Знание» создадут «Академию родительства»
11:00 | 11 июня
Спортсменка школы «РиФ» стала двукратной победительницей Кубка мира по параплаванию
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
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Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
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Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
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Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
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В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
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В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
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Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
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Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
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В Саратове появился новый символ культурного наследия
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Полномочный представитель президента РФ в ПФО поздравил саратовцев с Днем России  

Новости
Полномочный представитель президента РФ в ПФО поздравил саратовцев с Днем России  

Дорогие жители Приволжского федерального округа, поздравляю вас с Днём России!
Этот день – символ единства и многообразия нашей большой страны, взаимоуважения и дружбы. Многовековая сплочённость, добрососедство и любовь к родной земле – на этом фундаменте мы строим современную, сильную и независимую Россию, страну для счастливой жизни. Столетия наши предки берегли традиции, совершали подвиги и отдавали жизнь за Отечество. И сегодня наши сограждане с честью защищают Родину. Мы гордимся Россией – великой страной сильных людей!
Желаю всем вам здоровья, счастья, успехов и благополучия!

Игорь Комаров