В Ивантеевский район поступила новая коммунальная техника

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В рамках региональной программы муниципалитеты региона начали получать новую коммунальную технику, включая тракторы и навесное оборудование к ним. Это стало важным шагом в развитии инфраструктуры и повышении эффективности работы коммунальных служб. Одним из муниципалитетов, получивших трактор, стал Ивантеевский район.Кроме того, для нужд района была закуплена тракторная тележка. Новая закупленная техника позволит оперативно и эффективно решать вопросы благоустройства в райцентре.«Я полностью поддерживаю идею запуска региональной программы по обеспечению муниципалитетов специальной техникой. Эта программа актуальна для муниципальных образований, с ее помощью снизится нагрузка на выделяемый бюджет и содержание дорог в зимний и летний период. Новая техника поможет улучшить качество жизни жителей Ивантеевского района, обеспечивая более эффективную уборку улиц, ремонт дорог и другие важные работы по благоустройству. Благодаря поддержке губернатора и его программе, муниципалитеты получают возможность модернизировать свои коммунальные службы и повышать уровень комфорта для своих граждан», – считает заместитель главы администрации Ивантеевского муниципального района Юрий Савенков.Напомним, в начале года губернатор Роман Бусаргин инициировал выделение из областного бюджета более 150 миллионов рублей на приобретение дорожно-коммунальной техники для муниципальных районов и городских округов области.