Под Саратовом мостовики двигали вес 800 легковых машин

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На мосту через Большой Иргиз в Пугачевском районе ведется третий – финальный - этап надвижки пролета. Вес металлоконструкции – 980 тонн. Этот объект нацпроекта Президента Владимира Путина «Безопасные качественные дороги» готов на 60%.Чтобы собрать эту внушительную металлическую конструкцию, был смонтирован стапель – площадка для сборки и укрупнения элементов моста. Позади стапеля установлены два гидравлических домкрата, которые и приводят пролетное строение в движение. Длина конструкции – 78 метров, её окончательная надвижка на опору должна быть завершена в течение недели.Этот мост на дороге «Горный - Березово» очень важен для жителей Краснопартизанского района. Дело в том, что ежегодно из-за размыва плотины в период паводка они практически отрезаны от внешнего мира: есть объездные дороги через Балаково или Ершов, но это дополнительные десятки километров. Согласно контракту, работы должны быть завершены в конце октября этого года.«Сейчас на объекте работает 30 единиц техники и порядка 70 человек. На данный момент практически завершено устройство ливневой канализации на правом берегу, ведутся работы по отсыпке конусов, делаются водоотводы – все работы ведутся параллельно», - рассказал директор ООО «ПМК» Александр Пантелеев.Согласно проекту длина моста – 260 метров (вместе с подходами к искусственному сооружению – почти 630 метров), ширина - 13,5 метров.Напомним, всего в этом году по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» ведутся работы на шести искусственных сооружениях. Пять из них – региональные объекты и один – муниципальный – путепровод «Жасминный»