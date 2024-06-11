Изменен режим работы МФЦ в праздничные дни

просмотров: 115

В связи с празднованием Дня России в режим работы центров «Мои Документы» региона внесены изменения:11 июня – рабочий день в центрах сокращен на 1 час;12 июня – нерабочий праздничный день.С 13 июня центры «Мои Документы» региона возобновляют работу в соответствии с действующим графиком.Напоминаем, уточнить постоянный график работы центров можно на официальном сайте https://mfc64.ru/ во вкладке «Центры и офисы».Дополнительная информация доступна по телефону Единой справочной службы центров «Мои Документы» региона: 8 (8452) 65-39-69.