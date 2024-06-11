11 июня 2024 ВТОРНИК
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18:00 | 11 июня
В Ивантеевский район поступила новая коммунальная техника
17:00 | 11 июня
Под Саратовом мостовики двигали вес 800 легковых машин
16:00 | 11 июня
Изменен режим работы МФЦ в праздничные дни
15:00 | 11 июня
Жители могут получить напрокат технические средства реабилитации
14:00 | 11 июня
В Саратове прошел обучающий семинар для имамов
13:00 | 11 июня
Лето - со спортом
12:00 | 11 июня
В Год семьи на платформе общества «Знание» создадут «Академию родительства»
11:00 | 11 июня
Спортсменка школы «РиФ» стала двукратной победительницей Кубка мира по параплаванию
10:00 | 11 июня
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09:00 | 11 июня
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Изменен режим работы МФЦ в праздничные дни

Новости
Изменен режим работы МФЦ в праздничные дни

В связи с празднованием Дня России в режим работы центров «Мои Документы» региона внесены изменения:
11 июня – рабочий день в центрах сокращен на 1 час;
12 июня – нерабочий праздничный день.

С 13 июня центры «Мои Документы» региона возобновляют работу в соответствии с действующим графиком.

Напоминаем, уточнить постоянный график работы центров можно на официальном сайте https://mfc64.ru/ во вкладке «Центры и офисы».

Дополнительная информация доступна по телефону Единой справочной службы центров «Мои Документы» региона: 8 (8452) 65-39-69.