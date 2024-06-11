Жители могут получить напрокат технические средства реабилитации

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Благодаря национальному проекту Президента Владимира Путина «Демография» в комплексных центрах социального обслуживания населения оборудованы и работают пункты проката технических средств реабилитации.В пункте проката центра социального обслуживания населения Краснопартизанского района специалисты консультируют граждан об имеющихся средствах реабилитации, информируют о социальных услугах, вручают буклеты и памятки.«К нам часто обращаются жители района, чтобы взять, к примеру, ходунки. Несмотря на то, что это средство, помогающее передвигаться, очень простое, все равно необходимо знать, как правильно им пользоваться. Перед тем, как получить средство реабилитации, получатель услуг проходит инструктаж», - рассказали в центре социального обслуживания Краснопартизанского района.