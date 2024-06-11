В Саратове прошел обучающий семинар для имамов

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В Соборной мечети г. Саратова состоялось обучающее занятие для имамов мусульманских религиозных организаций области. Мероприятие проведено в рамках комплексной межведомственной работы по реализации мер, направленных на социальную и культурную адаптацию и интеграцию иностранных граждан на территории Саратовской области.Встреча прошла по инициативе министерства внутренней политики и общественных отношений области при поддержке Духовного управления мусульман Саратовкой области.В роли спикеров выступили представители Управления по вопросам миграции и Центра по противодействию экстремизму Главного управления МВД России по Саратовской области, преподаватели Саратовской государственной юридической академии.Слушателями семинара стали имамы из Аткарского, Базарно-Карабулакского, Новобурасского, Петровского муниципальных районов области и Гагаринского района города Саратова.В ходе беседы участникам семинара доведена информация об основах и изменениях миграционного законодательства, о соблюдении иностранными гражданами норм административного, трудового и уголовного права для дальнейшего проведения просветительской работы среди иностранных прихожан мечетей области. Все слушатели получили памятки на русском, узбекском и таджикском языках для использования в дальнейшей информационной работе с иностранными гражданами.По окончании семинара для преподавателей СГЮА Духовным управлением мусульман Саратовской области была организована экскурсия по Соборной мечети г. Саратова.