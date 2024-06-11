11 июня 2024 ВТОРНИК
Новости
18:00 | 11 июня
В Ивантеевский район поступила новая коммунальная техника
17:00 | 11 июня
Под Саратовом мостовики двигали вес 800 легковых машин
16:00 | 11 июня
Изменен режим работы МФЦ в праздничные дни
15:00 | 11 июня
Жители могут получить напрокат технические средства реабилитации
14:00 | 11 июня
В Саратове прошел обучающий семинар для имамов
13:00 | 11 июня
Лето - со спортом
12:00 | 11 июня
В Год семьи на платформе общества «Знание» создадут «Академию родительства»
11:00 | 11 июня
Спортсменка школы «РиФ» стала двукратной победительницей Кубка мира по параплаванию
10:00 | 11 июня
Более 1000 студентов региона уже приняли участие в программе "Мой первый бизнес"
09:00 | 11 июня
Саратовская команда готова к любым испытаниям и трудностям «Туриады-2024»
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
Подробнее
Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
Подробнее
Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
Подробнее
Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
Подробнее
В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
Подробнее
В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
Подробнее
Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
Подробнее
Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
Подробнее
В Саратове появился новый символ культурного наследия
Подробнее

В Саратове прошел обучающий семинар для имамов

Новости
В Саратове прошел обучающий семинар для имамов


В Соборной мечети г. Саратова состоялось обучающее занятие для имамов мусульманских религиозных организаций области. Мероприятие проведено в рамках комплексной межведомственной работы по реализации мер, направленных на социальную и культурную адаптацию и интеграцию иностранных граждан на территории Саратовской области.

Встреча прошла по инициативе министерства внутренней политики и общественных отношений области при поддержке Духовного управления мусульман Саратовкой области.

В роли спикеров выступили представители Управления по вопросам миграции и Центра по противодействию экстремизму Главного управления МВД России по Саратовской области, преподаватели Саратовской государственной юридической академии.

Слушателями семинара стали имамы из Аткарского, Базарно-Карабулакского, Новобурасского, Петровского муниципальных районов области и Гагаринского района города Саратова.

В ходе беседы участникам семинара доведена информация об основах и изменениях миграционного законодательства, о соблюдении иностранными гражданами норм административного, трудового и уголовного права для дальнейшего проведения просветительской работы среди иностранных прихожан мечетей области. Все слушатели получили памятки на русском, узбекском и таджикском языках для использования в дальнейшей информационной работе с иностранными гражданами.

По окончании семинара для преподавателей СГЮА Духовным управлением мусульман Саратовской области была организована экскурсия по Соборной мечети г. Саратова.