В Год семьи на платформе общества «Знание» создадут «Академию родительства»

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Общество «Знание» запустило конкурс на создание онлайн-курсов. Заявки принимаются до 8 июля 2024 года на сайте конкурса.Участвовать могут юридические лица и индивидуальные предприниматели с опытом создания обучающего онлайн-контента. Участникам предлагается описать концепцию курса, составить смету, разработать план продвижения, привлечь организации-партнеры, провести исследования целевой аудитории и выполнить другие условия, приведенные в положении о конкурсе.С победителями по итогам конкурсного отбора будут заключены контракты на создание онлайн-курсов для платформы Знание.Академия.Заявки принимаются по четырем направлениям: «Учим тех, кто учит» (курсы для учителей и педагогов), «Сила просвещения» (курсы для лекторов и просветителей), «Служу России» (курсы для государственных служащих), «Академия родительства» (курсы для родителей в рамках Года семьи).