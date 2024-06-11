Спортсменка школы «РиФ» стала двукратной победительницей Кубка мира по параплаванию

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С 7 по 9 июня во Франции проходил этап Кубка мира по плаванию среди спортсменов с поражениями опорно-двигательного аппарата, нарушением зрения и интеллектуальными нарушениями.В соревнованиях в городе Лимож принимали участие спортсмены из 37 стран мира.Воспитанница Саратовского отделения детско-юношеской спортивно-адаптивной школы «Реабилитация и Физкультура» Мира Ларионова дважды попала на высшую ступень пьедестала и завоевала две медали.Мира опередила соперников на дистанциях 50 метров брассом и 50 метров на спине.Подготовила спортсменку тренер-преподаватель Галина Ширшова.