11 июня 2024 ВТОРНИК
Новости
18:00 | 11 июня
В Ивантеевский район поступила новая коммунальная техника
17:00 | 11 июня
Под Саратовом мостовики двигали вес 800 легковых машин
16:00 | 11 июня
Изменен режим работы МФЦ в праздничные дни
15:00 | 11 июня
Жители могут получить напрокат технические средства реабилитации
14:00 | 11 июня
В Саратове прошел обучающий семинар для имамов
13:00 | 11 июня
Лето - со спортом
12:00 | 11 июня
В Год семьи на платформе общества «Знание» создадут «Академию родительства»
11:00 | 11 июня
Спортсменка школы «РиФ» стала двукратной победительницей Кубка мира по параплаванию
10:00 | 11 июня
Более 1000 студентов региона уже приняли участие в программе "Мой первый бизнес"
09:00 | 11 июня
Саратовская команда готова к любым испытаниям и трудностям «Туриады-2024»
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
Подробнее
Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
Подробнее
Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
Подробнее
Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
Подробнее
В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
Подробнее
В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
Подробнее
Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
Подробнее
Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
Подробнее
В Саратове появился новый символ культурного наследия
Подробнее

Более 1000 студентов региона уже приняли участие в программе "Мой первый бизнес"

Новости
Более 1000 студентов региона уже приняли участие в программе "Мой первый бизнес"



В завершающий день ПМЭФ-2024 был проведен Международный молодежный экономический форум, который был сфокусирован на практико-ориентированном контенте и новых форматах, способствующих развитию молодых талантливых лидеров, института наставничества и привлечению молодежи к решению глобальных социально-экономических задач.

На финальном дне форума присутствовала делегация молодых предпринимателей из Саратовской области во главе с министром экономического развития Андреем Разборовым и рядом других представителей общественных предпринимательских организаций региона.

Андрей Разборов поделился опытом Саратовской области, отметил важность развития сектора МСП: «Сегодня на территории региона ведут деятельность около 78 тысяч субъектов МСП и более 121 тысячи самозанятых граждан. Важно улучшать условия для ведения бизнеса. Предпринимателям уже доступен широкий спектр поддержки, которая оказывается, в том числе в рамках нацпроекта Президента Владимира Путина «Малое и среднее предпринимательство». Мы нацелены на развитие новых направлений помощи и форм ее оказания. С этой целью на ПМЭФ Правительством области и Корпорацией «МСП» было подписано соглашение о сотрудничестве».

Также министр отметил, что в регионе запущена программа «Мой первый бизнес», разработанная Центром «Мой бизнес» Саратовской области: «С момента ее запуска прошло два крупных обучающих мероприятия и пять экскурсий по промышленным предприятиям региона, в которых приняли участие более тысячи студентов».