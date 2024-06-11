Более 1000 студентов региона уже приняли участие в программе "Мой первый бизнес"

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В завершающий день ПМЭФ-2024 был проведен Международный молодежный экономический форум, который был сфокусирован на практико-ориентированном контенте и новых форматах, способствующих развитию молодых талантливых лидеров, института наставничества и привлечению молодежи к решению глобальных социально-экономических задач.На финальном дне форума присутствовала делегация молодых предпринимателей из Саратовской области во главе с министром экономического развития Андреем Разборовым и рядом других представителей общественных предпринимательских организаций региона.Андрей Разборов поделился опытом Саратовской области, отметил важность развития сектора МСП: «Сегодня на территории региона ведут деятельность около 78 тысяч субъектов МСП и более 121 тысячи самозанятых граждан. Важно улучшать условия для ведения бизнеса. Предпринимателям уже доступен широкий спектр поддержки, которая оказывается, в том числе в рамках нацпроекта Президента Владимира Путина «Малое и среднее предпринимательство». Мы нацелены на развитие новых направлений помощи и форм ее оказания. С этой целью на ПМЭФ Правительством области и Корпорацией «МСП» было подписано соглашение о сотрудничестве».Также министр отметил, что в регионе запущена программа «Мой первый бизнес», разработанная Центром «Мой бизнес» Саратовской области: «С момента ее запуска прошло два крупных обучающих мероприятия и пять экскурсий по промышленным предприятиям региона, в которых приняли участие более тысячи студентов».