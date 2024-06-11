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Саратовская команда готова к любым испытаниям и трудностям «Туриады-2024»

Новости
Саратовская команда готова к любым испытаниям и трудностям «Туриады-2024»

Федерация спортивного туризма Саратовской области при поддержке регионального министерства спорта в течение года занимались подготовкой команды спортсменов, которые представят наш регион на первенстве Приволжского федерального округа.

В течение года спортсмены принимали участие в областных, межрегиональных и всероссийских соревнованиях по спортивному туризму. В 2024 году на территории региона прошло 14 отборочных соревнований по спортивному туризму с общим охватом 762 человека, по результатам которых сформирована сборная команда Саратовской области по спортивному туризму. Команда уже прошла тренировочные сборы по подготовке к Туриаде-2024, в том числе в местах проведения первенства ПФО.

«Сборы команды прошли успешно. Холодная погода начала мая подгоняла нас двигаться активно, чтобы не мёрзнуть, а периодически начинавшийся снег ребята сочли хорошей приметой - тяжело в учении, легко в бою. Отточили навыки работы с верёвками. Потренировались на длинных подъёмах. Теперь команда готова к любым испытаниям и трудностям Туриады», - отметила Ольга Сухоловская, тренер команды Саратовской области по велодистанциям.

Желаем нашим спортсменам успеха и напомним, что команда Саратовской области стала победителем лагеря Туриада-2023 и заняла третье место на Первенстве ПФО в 2023 году.

Напомним, проект реализуется при поддержке Полномочного Представителя Президента РФ в ПФО Игоря Комарова.