Производители беспилотных авиационных систем смогут получить субсидию на лизинг

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Поддержка оказывается безвозмездно на конкурсной основе на возмещение части затрат по уплате первого взноса по договорам лизинга, заключенным в текущем году. Максимальный размер субсидии одному получателю составляет 1 млн рублей.Возмещению подлежат затраты в размере 90% от суммы уплаченного первого лизингового взноса.Это региональная мера поддержки. В этом году по инициативе губернатора Романа Бусаргина объем финансирования увеличен до 30 млн рублей.«Финансовая поддержка будет способствовать развитию малых и средних предприятий области, модернизации их производственной базы, созданию новых рабочих мест», - отметил министр экономического развития области Андрей Разборов.В числе приоритетных получателей субсидии - производители беспилотных авиационных систем, предприниматели, осуществляющие деятельность по обучению работе с ними, а также оказывающие услуги с использованием беспилотников.Прием заявок продлится по 14 августа.Дополнительную информацию можно получить на сайте министерства (http://saratov.gov.ru/gov/auth/mineconom) в разделе «Функции и задачи»/ «Развитие предпринимательства».Содействие предпринимателям в создании и развитии бизнеса соответствует задачам национального проекта Президента Владимира Путина «Малое и среднее предпринимательство».