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Производители беспилотных авиационных систем смогут получить субсидию на лизинг
18:00 | 10 июня
Производители беспилотных авиационных систем смогут получить субсидию на лизинг
18:00 | 10 июня
Производители беспилотных авиационных систем смогут получить субсидию на лизинг
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Производители беспилотных авиационных систем смогут получить субсидию на лизинг

Новости

С 17 июня министерство экономического развития области начинает прием заявок от предпринимателей области на получение субсидии на развитие лизинга основных средств.


Поддержка оказывается безвозмездно на конкурсной основе на возмещение части затрат по уплате первого взноса по договорам лизинга, заключенным в текущем году. Максимальный размер субсидии одному получателю составляет 1 млн рублей.

Возмещению подлежат затраты в размере 90% от суммы уплаченного первого лизингового взноса.

Это региональная мера поддержки. В этом году по инициативе губернатора Романа Бусаргина объем финансирования увеличен до 30 млн рублей.

«Финансовая поддержка будет способствовать развитию малых и средних предприятий области, модернизации их производственной базы, созданию новых рабочих мест», - отметил министр экономического развития области Андрей Разборов.

В числе приоритетных получателей субсидии - производители беспилотных авиационных систем, предприниматели, осуществляющие деятельность по обучению работе с ними, а также оказывающие услуги с использованием беспилотников.

Прием заявок продлится по 14 августа.

Дополнительную информацию можно получить на сайте министерства (http://saratov.gov.ru/gov/auth/mineconom) в разделе «Функции и задачи»/ «Развитие предпринимательства».

Содействие предпринимателям в создании и развитии бизнеса соответствует задачам национального проекта Президента Владимира Путина «Малое и среднее предпринимательство».