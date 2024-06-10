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Завод в Саратовской области запускает производство оборудования для лифтов

Новости
Завод в Саратовской области запускает производство оборудования для лифтов


METEOR Tech (ООО «Метеор Тех Энгельс») и Правительство Саратовской области заключили соглашение о реализации инвестиционного проекта по производству безредукторных лебедок, которыми будут комплектоваться лифты, произведенные на заводе METEOR Lift в Санкт-Петербурге (оба предприятия входят в холдинг S8 Capital). Подписи под документом поставили губернатор Роман Бусаргин и гендиректор METEOR Tech Сергей Закора.

Проект направлен на импортозамещение дорогостоящих зарубежных аналогов. Инвестиции METEOR Tech в проект составят около 84 млн рублей. На заводе в Энгельсе в ближайшее время будет запущена линия производства безредукторных лебедок. При полной загрузке предприятие сможет выпускать до 12 тыс. лебедок в год, что полностью закроет потребности петербургского завода.

Локализация производства снизит издержки логистики, ускорит производство лифтов и доставку запчастей для их ремонта и обслуживания.

«Это важный проект, который даст новый импульс развитию завода в Энгельсе. Для выполнения производственной программы мы ведем дополнительный набор сотрудников, в результате штат предприятия увеличится на 35%», - сообщил генеральный директор METEOR Tech Сергей Закора.

Безредукторные лебедки имеют меньшие габариты и массу в сравнении с редукторными, а также низкий уровень шума и вибрации, что обеспечивает комфорт пассажиров во время движения лифта. Кроме того, они обладают лучшей энергоэффективностью, что важно в многоэтажных зданиях с высокой интенсивностью использования лифтов.