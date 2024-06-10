В национальном парке «Дьяковский лес» открылась первая экотропа

просмотров: 78

«Экотропа уже действует, набираются групповые экскурсии. В связи с тем, что сейчас на территории области введено ограничение пребывания граждан в лесах, посещение экотропы осуществляется только в составе экскурсионных групп», - рассказал Виктор Савинов, директор НП «Хвалынский», в чьем ведении находится новая федеральная особо охраняемая природная территория (ООПТ).Новая экотропа ведет не только по лесу, но и спускается к водоему, реке Еруслан. Посетители увидят и родники.В рамках регионального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства» национального проекта Президента Владимира Путина «Экология» в планах у дирекции на 2025 год - развитие сети экологических троп, строительство визит-центра и домиков для проживания гостей парка.Напомним, ООПТ организована Постановлением Правительства РФ от 29 декабря 2023 года. Ранее губернатор Саратовской области Роман Бусаргин обратился к министру природных ресурсов и экологии РФ с просьбой признать особо охраняемой природной территорией федерального значения уникальный «Дьяковский лес». Решение принято для сохранения реликтового леса с большим количеством редких растений, животных и птиц, в том числе краснокнижной дрофы.«Национальный парк – это самая высокая ступень природоохранных организаций. В мае начали формировать штат и уже приняли людей на работу. Приступили к выполнению противопожарных мероприятий, начали устанавливать шлагбаумы и аншлаги, осуществлять противопожарный мониторинг. Укомплектовываем парк техникой, необходимой для решения поставленных задач по развитию нацпарка. Со специалистами администрации Красного Кута провели круглый стол, в рамках которого обсудили приоритетные направления в развитии экотуризма. Сейчас работаем над их выполнением», - рассказал Виктор Савинов.Сейчас площадь ООПТ составляет более 18 тысяч га (18 532,62 гектаров). Но это не предел.«Со временем мы планируем организовать и охранную зону, так что площадь территории однозначно увеличится», - уверен директор.