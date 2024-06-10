Внешнеторговый оборот Саратовской области с Республикой Беларусь вырос более чем на 26%

просмотров: 88

На площадке Петербургского международного экономического форума состоялась встреча губернатора Романа Бусаргина с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Беларусь в Российской Федерации Дмитрием Крутым.В ходе переговоров стороны обсудили вопросы сотрудничества между Саратовской областью и Республикой Беларусь и выразили готовность к его дальнейшему развитию.Ключевым направлением взаимодействия с белорусской стороной являются торгово-экономические отношения.Внешнеторговый оборот Саратовской области с Республикой Беларусь за 1 квартал 2024 года по сравнению с аналогичным периодом 2023 года увеличился на 26,6%. Экспорт вырос на 39,4%, импорт увеличился на 10,5%.Традиционными экспортными товарами являются удобрения, масло подсолнечное, прутки из железа или нелегированной стали. На территории области зарегистрированы 9 совместных с белорусской стороной предприятий.Саратовские предприятия активно сотрудничают с белорусскими партнерами. В настоящее время региональный разработчик и производитель пневмо-гидравлического оборудования и компонентов гидросистем поставляет продукцию для ведущих компаний Республики.Также развивается сотрудничество в сфере агробизнеса. Ряд предприятий агропромышленного комплекса Саратовской области взаимодействует с белорусской стороной по вопросу поставки сельскохозтехники. Кроме того, в настоящее время саратовские производители представляют свою продукцию на международной сельскохозяйственной выставке «Белагро 2024», которая проходит в Минске.Кроме того, во взаимодействии с белорусской стороной продолжают реализовываться научные, образовательные, культурные проекты.