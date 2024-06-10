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Внешнеторговый оборот Саратовской области с Республикой Беларусь вырос более чем на 26%

Новости
Внешнеторговый оборот Саратовской области с Республикой Беларусь вырос более чем на 26%


На площадке Петербургского международного экономического форума состоялась встреча губернатора Романа Бусаргина с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Беларусь в Российской Федерации Дмитрием Крутым.

В ходе переговоров стороны обсудили вопросы сотрудничества между Саратовской областью и Республикой Беларусь и выразили готовность к его дальнейшему развитию.

Ключевым направлением взаимодействия с белорусской стороной являются торгово-экономические отношения.

Внешнеторговый оборот Саратовской области с Республикой Беларусь за 1 квартал 2024 года по сравнению с аналогичным периодом 2023 года увеличился на 26,6%. Экспорт вырос на 39,4%, импорт увеличился на 10,5%.

Традиционными экспортными товарами являются удобрения, масло подсолнечное, прутки из железа или нелегированной стали. На территории области зарегистрированы 9 совместных с белорусской стороной предприятий.

Саратовские предприятия активно сотрудничают с белорусскими партнерами. В настоящее время региональный разработчик и производитель пневмо-гидравлического оборудования и компонентов гидросистем поставляет продукцию для ведущих компаний Республики.

Также развивается сотрудничество в сфере агробизнеса. Ряд предприятий агропромышленного комплекса Саратовской области взаимодействует с белорусской стороной по вопросу поставки сельскохозтехники. Кроме того, в настоящее время саратовские производители представляют свою продукцию на международной сельскохозяйственной выставке «Белагро 2024», которая проходит в Минске.

Кроме того, во взаимодействии с белорусской стороной продолжают реализовываться научные, образовательные, культурные проекты.