Студентов пригласили на производственную практику на крупнейшее кондитерское производство Саратовской области

просмотров: 111

Второкурсники Вавиловского университета побывали на кондитерской фабрике Саратова.Во время экскурсии ребята узнали об организационной, управленческой и финансовой структуре предприятия, специфике его работы, об основных контрагентах организации и ассортименте производимой продукции, которую также и продегустировали.Кроме этого, студенты смогли получить ответы на профессиональные вопросы, касающиеся ведения первичного бухгалтерского учета на предприятии пищевой промышленности, калькулирования продукции, учета полуфабрикатов и организации складского учета.В завершение ребят пригласили пройти производственную практику на предприятии и рассказали о вакансиях.«Полностью поддерживаю инициативу руководства кондитерской фабрики «Саратовская» о проведении подобных экскурсий. Они помогают увидеть производство «изнутри», узнать все тонкости работы. Такие мероприятия – хороший стимул к тому, чтобы после окончания вуза ребята остались в регионе и продолжили работать по специальности на предприятиях пищепрома области», - отметил зампред Правительства области – министр сельского хозяйства области Роман Ковальский.