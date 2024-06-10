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Студентов пригласили на производственную практику на крупнейшее кондитерское производство Саратовской области

Новости
Студентов пригласили на производственную практику на крупнейшее кондитерское производство Саратовской области


Второкурсники Вавиловского университета побывали на кондитерской фабрике Саратова.

Во время экскурсии ребята узнали об организационной, управленческой и финансовой структуре предприятия, специфике его работы, об основных контрагентах организации и ассортименте производимой продукции, которую также и продегустировали.

Кроме этого, студенты смогли получить ответы на профессиональные вопросы, касающиеся ведения первичного бухгалтерского учета на предприятии пищевой промышленности, калькулирования продукции, учета полуфабрикатов и организации складского учета.

В завершение ребят пригласили пройти производственную практику на предприятии и рассказали о вакансиях.

«Полностью поддерживаю инициативу руководства кондитерской фабрики «Саратовская» о проведении подобных экскурсий. Они помогают увидеть производство «изнутри», узнать все тонкости работы. Такие мероприятия – хороший стимул к тому, чтобы после окончания вуза ребята остались в регионе и продолжили работать по специальности на предприятиях пищепрома области», - отметил зампред Правительства области – министр сельского хозяйства области Роман Ковальский.