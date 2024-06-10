10 июня 2024 ПОНЕДЕЛЬНИК
Новости
18:00 | 10 июня
Производители беспилотных авиационных систем смогут получить субсидию на лизинг
18:00 | 10 июня
Производители беспилотных авиационных систем смогут получить субсидию на лизинг
18:00 | 10 июня
Производители беспилотных авиационных систем смогут получить субсидию на лизинг
17:00 | 10 июня
Завод в Саратовской области запускает производство оборудования для лифтов
16:32 | 10 июня
Введение дифференцированных ставок – закономерное и справедливое решение
16:00 | 10 июня
В национальном парке «Дьяковский лес» открылась первая экотропа
15:00 | 10 июня
Внешнеторговый оборот Саратовской области с Республикой Беларусь вырос более чем на 26%
14:00 | 10 июня
Студентов пригласили на производственную практику на крупнейшее кондитерское производство Саратовской области
13:00 | 10 июня
Опубликованы итоги ПМЭФ в 2024 году для Саратовской области
12:00 | 10 июня
Дебютанты "Туриады" исполнят "Музыку сердец"
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
Подробнее
Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
Подробнее
Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
Подробнее
Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
Подробнее
В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
Подробнее
В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
Подробнее
Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
Подробнее
Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
Подробнее
В Саратове появился новый символ культурного наследия
Подробнее

Опубликованы итоги ПМЭФ в 2024 году для Саратовской области

Новости
Опубликованы итоги ПМЭФ в 2024 году для Саратовской области

Озвучены итоги ПМЭФ в 2024 году для Саратовской области в цифрах.
В рамках мероприятия было заключено 21 инвестиционное соглашение.
Общая сумма по заключенным соглашениям составила 82,2 млрд рублей (это один из лучших результатов в ПФО);
В рамках инвестиционных проектов планируется создать 2893 рабочих места.

Объем инвестиций в этом году больше, чем в прошлом более чем на 30 млрд рублей. Это хороший показатель, который говорит о том, что инвестиционная привлекательность Саратовской области растет с каждым годом. Предстоит большая работа, в том числе со стороны правительства области, чтобы все проекты были реализованы в намеченные сроки. Для нас самое важное - это создание новых рабочих мест и реальные вложения в экономику. Именно эти ключевые моменты были основой при работе на форуме.