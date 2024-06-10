Опубликованы итоги ПМЭФ в 2024 году для Саратовской области

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Озвучены итоги ПМЭФ в 2024 году для Саратовской области в цифрах.В рамках мероприятия было заключено 21 инвестиционное соглашение.Общая сумма по заключенным соглашениям составила 82,2 млрд рублей (это один из лучших результатов в ПФО);В рамках инвестиционных проектов планируется создать 2893 рабочих места.Объем инвестиций в этом году больше, чем в прошлом более чем на 30 млрд рублей. Это хороший показатель, который говорит о том, что инвестиционная привлекательность Саратовской области растет с каждым годом. Предстоит большая работа, в том числе со стороны правительства области, чтобы все проекты были реализованы в намеченные сроки. Для нас самое важное - это создание новых рабочих мест и реальные вложения в экономику. Именно эти ключевые моменты были основой при работе на форуме.