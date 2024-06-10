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Дебютанты "Туриады" исполнят "Музыку сердец"

Новости
Дебютанты "Туриады" исполнят "Музыку сердец"


В сборную Саратовской области по познавательному туризму спортивно-туристкого лагеря ПФО «Туриада-2024» вошли талантливые студенты из ведущих вузов региона.

Они будут представлять регион в трёх конкурсах: авторской песни "Музыка сердец", конкурсах на разработку турмаршрута по территории ПФО и знаний о туризме. Поэтому в составе сборной есть студенты, которые обучаются на направлении "туризм", авторы песен в бардовском жанре, а также победители и призеры всероссийских игр Что? Где? Когда?

Саратовская команда неоднократно становилась победителем конкурсно-познавательной части лагеря и последние несколько лет входила в тройку сильнейших команд ПФО. В этом году в соответствии с положением в составе команды ребята, которые ни разу не были на Туриаде, но они настроены достойно представить Саратовскую область и уже активно готовятся, изучают туристические особенности ПФО, репетируют песни.

Руководителем команды по познавательному туризму стала Елена Трусова, неоднократный участник Туриады, призер и победитель конкурсов, автор туристических проектов, выпускница профильного направления СГУ имени Н.Г. Чернышевского. В настоящее время Елена является начальником отдела Бизнес-инкубатора Саратовской области и доцентом кафедры туризма и культурного наследия СГУ имени Н.Г. Чернышевского.