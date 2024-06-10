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Для "Медведей" установят хоккейную коробку

Новости
Для "Медведей" установят хоккейную коробку


В 2024 году, благодаря победам юных спортсменов в областных соревнованиях, на территории района реализуется два проекта в рамках региональной программы «Дворовый тренер».

Хоккейная коробка в скором времени появится в селе Рахмановка. Кроме того, в Пугачеве в текущем году будет обустроена универсальная площадка для футбола.

Напомним, что строительство спортивных объектов реализуется по инициативе губернатора Романа Бусаргина. Юные спортсмены из Пугачевского района стали победителями сразу двух турниров: футбольная команда «Олимп» одержала победу в Кубке Губернатора области по дворовому футболу, а хоккеисты команды «Медведь» завоевали золотые медали в областном турнире юных хоккеистов «Золотая шайба».