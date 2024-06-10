В Саратове пройдет «Город здоровья»

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«Город здоровья» развернется 11 июня с 9:00 до 14:00 на Театральной площади Саратова.Жителей будут принимать узкие специалисты, консультировать врачи областных учреждений здравоохранения, в том числе и с помощью телемедицинских технологий. Горожане смогут пройти ультразвуковую диагностику, сделать электрокардиограмму, маммографию, флюорографию, узнать уровень глюкозы и холестерина. Лечебные учреждения продемонстрируют свои возможности и новинки.«Город здоровья» – это не только возможность получить консультации у самых разных специалистов, в том числе и в формате телемедицинских консультаций. Это, в первую очередь, популяризация здорового образа жизни, еще одно напоминание всем о том, что наше собственное здоровье во многом зависит от нас самих, и нам надо бережно к нему относиться, соблюдать простые правила и вовремя проходить диспансеризацию», - прокомментировал министр здравоохранения Олег Костин.