В Саратове пройдет «Город здоровья»

10 июня 2024 ПОНЕДЕЛЬНИК
Новости
18:00 | 10 июня
Производители беспилотных авиационных систем смогут получить субсидию на лизинг
18:00 | 10 июня
Производители беспилотных авиационных систем смогут получить субсидию на лизинг
18:00 | 10 июня
Производители беспилотных авиационных систем смогут получить субсидию на лизинг
17:00 | 10 июня
Завод в Саратовской области запускает производство оборудования для лифтов
16:32 | 10 июня
Введение дифференцированных ставок – закономерное и справедливое решение
16:00 | 10 июня
В национальном парке «Дьяковский лес» открылась первая экотропа
15:00 | 10 июня
Внешнеторговый оборот Саратовской области с Республикой Беларусь вырос более чем на 26%
14:00 | 10 июня
Студентов пригласили на производственную практику на крупнейшее кондитерское производство Саратовской области
13:00 | 10 июня
Опубликованы итоги ПМЭФ в 2024 году для Саратовской области
12:00 | 10 июня
Дебютанты "Туриады" исполнят "Музыку сердец"
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
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Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
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Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
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Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
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В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
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В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
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Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
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Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
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В Саратове появился новый символ культурного наследия
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В Саратове пройдет «Город здоровья»

Новости
В Саратове пройдет «Город здоровья»


«Город здоровья» развернется 11 июня с 9:00 до 14:00 на Театральной площади Саратова.

Жителей будут принимать узкие специалисты, консультировать врачи областных учреждений здравоохранения, в том числе и с помощью телемедицинских технологий. Горожане смогут пройти ультразвуковую диагностику, сделать электрокардиограмму, маммографию, флюорографию, узнать уровень глюкозы и холестерина. Лечебные учреждения продемонстрируют свои возможности и новинки.

«Город здоровья» – это не только возможность получить консультации у самых разных специалистов, в том числе и в формате телемедицинских консультаций. Это, в первую очередь, популяризация здорового образа жизни, еще одно напоминание всем о том, что наше собственное здоровье во многом зависит от нас самих, и нам надо бережно к нему относиться, соблюдать простые правила и вовремя проходить диспансеризацию», - прокомментировал министр здравоохранения Олег Костин.