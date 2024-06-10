Юные казаки участвовали в военно-патриотических сборах

10 июня 2024 ПОНЕДЕЛЬНИК
Новости
18:00 | 10 июня
Производители беспилотных авиационных систем смогут получить субсидию на лизинг
18:00 | 10 июня
Производители беспилотных авиационных систем смогут получить субсидию на лизинг
18:00 | 10 июня
Производители беспилотных авиационных систем смогут получить субсидию на лизинг
17:00 | 10 июня
Завод в Саратовской области запускает производство оборудования для лифтов
16:32 | 10 июня
Введение дифференцированных ставок – закономерное и справедливое решение
16:00 | 10 июня
В национальном парке «Дьяковский лес» открылась первая экотропа
15:00 | 10 июня
Внешнеторговый оборот Саратовской области с Республикой Беларусь вырос более чем на 26%
14:00 | 10 июня
Студентов пригласили на производственную практику на крупнейшее кондитерское производство Саратовской области
13:00 | 10 июня
Опубликованы итоги ПМЭФ в 2024 году для Саратовской области
12:00 | 10 июня
Дебютанты "Туриады" исполнят "Музыку сердец"
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
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Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
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Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
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Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
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В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
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В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
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Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
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Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
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В Саратове появился новый символ культурного наследия
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Юные казаки участвовали в военно-патриотических сборах

Новости
Воспитанники 10 «А» казачьего класса МОУ СОШ №43 им. Героя Советского Союза Василия Маргелова с 3 по 7 июня приняли участие в городских военно-патриотических сборах в МУ ДО «ДООЦ «Дубки» г. Саратова.
Юные казаки участвовали в военно-патриотических сборах


Ребята практически отработали на полигоне порядок ведения боевых действий в лесу, изучили в теории и на практике как правильно осуществляется оборона и захват взводного опорного пункта, как оказывается первая медицинская помощь и осуществляет эвакуация раненых с поля боя и другие практические вопросы.

Юные казаки участвовали в военно-патриотических сборах

Юные казаки участвовали в военно-патриотических сборах

Юные казаки участвовали в военно-патриотических сборах

На церемонии торжественного закрытия сборов Алексей Давыдов, Максим Клоков, Илья Решетников, Филипп Мацуков были отмечены грамотами ВООВ «Боевое братство» за высокие показатели в учебе и военно-прикладных видах спорта.

Юные казаки участвовали в военно-патриотических сборах

Юные казаки участвовали в военно-патриотических сборах

Юные казаки участвовали в военно-патриотических сборах

Алексей Давыдов награжден грамотой учебно-методического центра " Авангард " военно-патриотического воспитания молодежи за III место в соревнованиях по сдаче нормативов по неполной сборке и разборке АК.