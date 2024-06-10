Юные казаки участвовали в военно-патриотических сборах
Воспитанники 10 «А» казачьего класса МОУ СОШ №43 им. Героя Советского Союза Василия Маргелова с 3 по 7 июня приняли участие в городских военно-патриотических сборах в МУ ДО «ДООЦ «Дубки» г. Саратова.
Ребята практически отработали на полигоне порядок ведения боевых действий в лесу, изучили в теории и на практике как правильно осуществляется оборона и захват взводного опорного пункта, как оказывается первая медицинская помощь и осуществляет эвакуация раненых с поля боя и другие практические вопросы.
На церемонии торжественного закрытия сборов Алексей Давыдов, Максим Клоков, Илья Решетников, Филипп Мацуков были отмечены грамотами ВООВ «Боевое братство» за высокие показатели в учебе и военно-прикладных видах спорта.
Алексей Давыдов награжден грамотой учебно-методического центра " Авангард " военно-патриотического воспитания молодежи за III место в соревнованиях по сдаче нормативов по неполной сборке и разборке АК.
Ребята практически отработали на полигоне порядок ведения боевых действий в лесу, изучили в теории и на практике как правильно осуществляется оборона и захват взводного опорного пункта, как оказывается первая медицинская помощь и осуществляет эвакуация раненых с поля боя и другие практические вопросы.
На церемонии торжественного закрытия сборов Алексей Давыдов, Максим Клоков, Илья Решетников, Филипп Мацуков были отмечены грамотами ВООВ «Боевое братство» за высокие показатели в учебе и военно-прикладных видах спорта.
Алексей Давыдов награжден грамотой учебно-методического центра " Авангард " военно-патриотического воспитания молодежи за III место в соревнованиях по сдаче нормативов по неполной сборке и разборке АК.