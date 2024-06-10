Юные казаки участвовали в военно-патриотических сборах

просмотров: 122

Ребята практически отработали на полигоне порядок ведения боевых действий в лесу, изучили в теории и на практике как правильно осуществляется оборона и захват взводного опорного пункта, как оказывается первая медицинская помощь и осуществляет эвакуация раненых с поля боя и другие практические вопросы.На церемонии торжественного закрытия сборов Алексей Давыдов, Максим Клоков, Илья Решетников, Филипп Мацуков были отмечены грамотами ВООВ «Боевое братство» за высокие показатели в учебе и военно-прикладных видах спорта.Алексей Давыдов награжден грамотой учебно-методического центра " Авангард " военно-патриотического воспитания молодежи за III место в соревнованиях по сдаче нормативов по неполной сборке и разборке АК.